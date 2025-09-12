В почивния и празничен ден в понеделник, 8 септември, Пини Гершон, заедно с изпълнителния директор на Българската федерация по баскетбол Филип Виденов се качиха съвсем импровизирано и импулсивно до Самоков, където посетиха лагера на Славия. Именно на въпросната дата новият директор „Развитие“ към БФБ започна работа.

„Белите“ са на подготовка в планинския град със 100 деца. Поканата дойде от Людмил Хаджисотиров - консултант към Управителния съвет на Славия, който отговаря за спортно-техническите въпроси и за методиката на работа на треньорите в клуба. За никого не е тайна, че Пини предрече на Удо, че ще стане треньор още докато Хаджисотиров беше негов играч в националния отбор и оттогава двамата поддържат контакт. Въпросната покана към Пини да посети лагера и да се види на място с треньорите също не е изненада за никого.

Сред треньорите, с които Пини се срещна, бяха Юлиан Аладжов, Георги Дамянов, Силвия Пеева и др. „По-голямата част от школата е качена на лагер в Самоков. Говорим за мъжка и женска част. В момента сме с предсезонна подготовка и Пини се включи доста добре, избрал е най-стария софийски клуб като за начало на този процес и на мисията. Имаше около 90 минути лекция, изпълнена с доста практични неща за фундаментите на баскетбола – дрибъл, пас, стрелба, защита, как да се структурират и правят в тренировките някои детайли, както и доста неща, които са базирани на много години опит и не можеш да прочетеш в книгите. Мисля, че беше много интересно за треньорите, които да научат практични неща и да им се даде тази информация доста синтезирана по най-добрия начин“, разкри Хаджисотиров.

Припомняме, че легендарният израелец, извел Макаби Тел Авив до две титли в Евролигата, отново се завърна в българския баскетбол на 1 юни тази година, като това се случи по покана ню президента на централата Георги Глушков и Филип Виденов. Гершон ще отговаря за методиката на работа на треньорите и подготовката на най-големите таланти в българския баскетбол между 14 и 20-годишна възраст.

