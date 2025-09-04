Б ългарските таланти Стилян Гушков, София Рангелова и Снежана Граматикова допуснаха ранни загуби на започналото днес Европейско първенство по джудо за юноши и девойки в Братислава (Словакия).

Гушков беше елиминиран още в първия си мач в категория до 66 килограма след поражение с "вадзари" от израелеца Шалев Коен.

Рангелова стартира с победа с "вадзари" при 48-килограмовите девойки срещу представителката на домакините Кристина Крижова, но във втория кръг падна с "ипон" от Айтана Диас Ернандес (Испания).

Снежана Граматикова пък беше елиминирана при 57-килограмовите още на старта от Хили Закройски (Израел) с "вадзари".

България участва с общо седем състезатели в надпреварата, а утре на татамито ще излязат и останалите четирима национали - Иво Димитров и Виктор Скерлев (73), Емил Вълчев (81) и Надие Жаафар (70).

В шампионата участват 364 джудисти от 43 страни.