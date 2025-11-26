П резидентът на Българска федерация ски Цеко Минев заяви на официалната пресконференция на БФCки, че всички водещи състезатели са направили отлична подготовка и са готови за новия олимпийски сезон.

"Предстои ни един много дълъг и тежък сезон с много стартове в Световните купи и Олимпийски игри. Мисля, че това, което успяваме да направим - и то е видно от резултатите през миналия сезон, мисля, че се движим с едно добро темпо към целите, които сме си поставили. Нещата започват да се случват по правилния начин. Твърдя, че всички наши състезатели са подготвени отлично. Всички сме наясно, че това, което правят, е изключително трудно. Има нации с огромен потенциал, чиито бюджети са 80-кратно по-големи от нашия. Има такива, които са с по 100 милиона евро бюджет и го сравнете с нашия, който е около 2-2,5 милиона. Така че нямам никакви очаквания, просто им стискам палци. Пожелавам им да са здрави, за да се случват нещата така, както трябва. От това, което се получи миналата година, всички можем да се гордеем. Тези състезатели, които са тук, всички записаха изключителни резултати. Това ни дава повод и желание да надграждаме и да вървим още по-напред. Новият сезон вече започна - Алберт Попов отново е в топ 10 на света, Владимир Зографски е 12-ти в в първия старт за Световна купа по ски скок в Лилехамер, което показва, че той също много е надградил. Той тренира с националния отбор на Германия. За съжаление в България отдавна няма условия за трениране на ски скок, но ние полагаме всички възможни усилия, за да се случва това. Надявам се и направлението сноуборд, което започва стартовете си в края на следващата седмица, да покажат в каква форма са. Знам, че са направи пълноценна подготовка и са в добро физическо състояние", каза Минев по време на пресконференция. Той бе попитан от журналист как се работи в условията на разделен Български олимпийски комитет.

"Г-н Георги Бобев е човекът, който поддържа всекидневен контакт с БОК относно организацията преди Олимпийските игри. Всичко се извършва, но е трудно, защото финансирането е у старото ръководство, докато административната работа и връзката с Международния олимпийски комитет се прави от новото ръководство. Далеч съм от мисълта да политизирам това, което се случва, но се надявам, че ще успеем да се справим", каза Минев.

"Преди Олимпиадата последното важно състезание за алпийския сноуборд е Световната купа в Банско. Ще се опитаме да спечелим и още някоя друга квота, защото това е последното състезание, на което може да се сдобие някой с квота. Конкуренцията ще бъде огромна и в Банско ще пристигне абсолютно целият световен елит и при мъжете, и при жените. Това е още едно предизвикателство пред нас. За пети път правим Световна купа по сноуборд и се надявам, че опитът, който сме добили, ще ни помогне да направим още едно запомнящо се събитие преди Олимпиадата", заяви още Минев.

"Сезон 2024/25 бе не само стотният на нашата федерация, но и най-успешният в нейната история. Летвата е вдигната много високо. Благодарности на всички, които спомагат за това - Министерството на младежта и спорта и нашите спонсори. Сезонът ще бъде дълъг и има много състезания, на които добри резултати от нашите състезатели. Нашата федерация събира четири съвсем отделни спорта - алпийски ски, сноуборд, ски бягане и ски скок и пожелавам успех на всички тях и да ни дават поводи да се събираме с медиите, за да споделяме успехите на нашите състезатели", добави вицепрезидентът на федерацията Георги Бобев.

"Влизам в новия сезон отпочинал и изключително мотивиран. Споделям надеждите на всички в тази зала и на всички на тази маса за силно представяне през този сезон, особено на Олимпийските игри, но не споделям очакванията на председателя на нашата федерация, защото смятам, че големите очаквания само натоварват и вредят на състезателите. Не смятам, че трябва да имаме някакви очаквания, но разбира се надеждите, трудолюбието и подготовката се надявам да си кажат думата и да се представим максимално добре. Чувствам се спокоен, мотивиран, със самочувствие от последния сезон. Основният ми фокус ще бъде върху Световната купа в Банско като последен старт и изходяща контрола преди Олимпийските игри. Това е стартът, който най-много обичам и в който карам с най-голямо желание, и разбира се първите и надявам се не последни Олимпийски игри, на които нямам търпение да участвам", каза Замфиров.

"За мен това ще бъде 20-и сезон в Световната купа. Искам да благодаря на федерацията по ски за подкрепата, която винаги ми е оказвала през години и която, мисля, съм оправдавал през годините. Предстои ми четвърто участие на Олимпийските игри, подготовката ми премина при чудесни условия. Очаква ме много натоварен сезон, в който има 18 старта за Световната купа. Надявам се нещата за мен да вървят добре, но не искам да си поставям никакви очаквания. Черешката на тортата ще бъде стартът в Банско, както и Олимпийските игри", посочи Янков.

Младата надежда на българския женски сноуборд Малена Замфирова разкри, че за нея и за Радослав Янков предстои старт в Китай в първия кръг от Световната купа, но той ще бъде пропуснат от нейния брат Тервел, чиято подготовка е изцяло насочена към Олимпиадата, за която той вече има извоювана квота. Решението Тервел да не кара в Китай е на нейният баща и треньор на националите Анатоли Замфиров. Според него Тервел ще се концентрира основно около Световната купа в Банско и олимпиадата в Милано и Кортина.

"На пистата в Китай все още никой не е карал. Освен това състезанието ще бъде изцяло на изкуствен сняг, което е нещо напълно ново за мен. Олимпиадата е още далеч и в момента фокусът ми е върху първите стартове от Световната купа и най-вече тези в Европа", каза 16-годишната сноубордистка.

