Президентът на Международната федерация по джудо Мариус Визер обяви за отлично нивото на проведеното в София световно първенство за кадети

М аруис Визер, президентът на Международната федерация по джудо, изказа благодарност към БФ Джудо и правителството за провеждането на световното първенство за кадети, на което София бе за първи път в историята бе домакин.

И определи организацията на "отлично ниво".

Шампионатът на планетата приключи в неделя, а форумът събра над 550 джудисти от 71 държави.

"Работейки заедно, можем да гледаме към бъдещето с увереност и да продължим да водим младото поколение напред!", се казва още в изявлението на Визер.