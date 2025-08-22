П ървата ни ракета в дамския тенис Виктория Томова допусна изключително драматично поражение с 1:2 сета (3:6, 7:5, 6:4) във втория квалификационен кръг на US Open и така България за сефте няма да има представител в основната схема на турнир от Големия Шлем от 29 години насам (при мъжете и жените) след отказа от участие на възстановяващия се след операция Григор Димитров.

30-годишната софиянка, която е 97-а в света, беше в ролята на тотална фаворитка срещу 9 години по-младата и 164-та в ранкинга белгийка Хане Вандевинкел, която досега дори нямаше победа в цедките на мейджър състезание, ала сега отрази 19 брейкбола, във втория сет се върна на 3 пъти от пробив изоставане и отрази 2 поредни мачбола, за да сътвори един сензационен обрат, който прекъсна серията на Вики от 11 поредни участия в основната схема на състезания от Г-4.

Нашето момиче тотално доминираше над своята съперничка в откриващата част, реализирайки два поредни късни пробива за 6:3.

Доминацията й продължи с пълна сила, като тя дръпна с 2:0 за начало на втория сет и съумяваше да поддържа своя аванс до 5:3. Тогава Вандевинкел стигна до трети пореден рибрейк, но този път Томова пропиля 2-та си мачбола и не можа да затвори мача с нов пробив. В същото време белгийката влезе в серия от 4 поредни гейма за 3-ти решителен сет.

В него българката отново взе ранна преднина и доминираше в комплекса „Флашинг Медоус” в Ню Йорк до 4:2 в своя полза, когато дойде ред на още една поредица от 4 гейма за Вандевинкел и тя се поздрави с крайния успех за 2 часа и 44 минути.

За нас остава да стискаме палци на нашите юноши и девойки в Голямата ябълка.