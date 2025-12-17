Е два ден след извънредното общо събрание на федерацията по вдигане на тежести (БФВТ) в Софийски градски съд (СГС) светкавично са постъпили три иска, с които се обжалват решенията, взети на форума. Така щангите затвориха омагьосания кръг на обжалванията, от който едва се измъкнаха само преди две години и половина.

На събранието в понеделник (15 декември) представители на 20 клуба избраха за нов президент - олимпийския шампион от Москва`80 Асен Златев, 11 подкрепиха досегашния - Стефан Ботев, а два се въздържаха.

Още тогава тръгнаха слухове, че този избор е само началото на дълги съдебни протакания. Затова Златев декларира, че какъвто и да е вотът, той или клубове, които го поддържат, няма да обжалват решенията и призова за същото Ботев, който обаче се въздържа от коментар по темата пред делегатите. По-късно пък каза пред медиите, че той няма да обжалва, но може някои клубове да го направят.

Олимпийският шампион от Париж 2024 Карлос Насар, който присъства на общото събрание и подкрепи Асен Златев, заяви по-късно пред журналисти, че именно Златев е причината да остане да се състезава за България. Насар обаче предупреди, че ако се стигне до обжалвания, може да си промени решението.

"Със сигурност страницата не е затворена. Постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, вече може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство", бяха точните думи на щангиста, който наскоро най-после подписа договор с БФВТ, но сегашните събития може да послужат за добър повод да стане състезател на друга държава след Нова година.

На 16 декември в СГС са постъпили три жалби и процедуратата по вписването в Търговския регистър на новия президент и на Управителния съвет е спряно, пише „Сега“. Исковете са от "Христо Бъчваров" (Сливен), "Аполон" (Стара Загора) и ЦСКА. Главен треньор и представляващ сливенския клуб е Пламен Братойчев, на "Аполон" водещата фигура е треньорът е Евгени Танев, а на ЦСКА - Янко Георгиев, който при Стефан Ботев бе назначен за главен треньор на националните отбори. И тримата на събранието бяха сред поддръжниците на досегашния президент на БФВТ.

Прави впечатление и изпитаната от сагата с Българския олимпийски комитет (БОК) тактика - жалбите да се внесат в различен час, за да попаднат при различни съдии. Така и е станало и това означава три съдебни дела за една и съща претенция - че решенията на общото събрание са незаконосъобразни.

Всичко това обрича БФВТ на дълги съдебни битки, които може да се проточат с години, докато се произнесат всички инстанции. В това време Стефан Ботев ще бъде действащ президент на централата, а Асен Златев няма да има право да взима никакви решения.

Ситуацията вероятно ще се усложни още повече, тъй като се очакват също така жалби от трите новосъздадени клуба по щанги, които бяха вписани в регистъра на ММС през тази година (март и септември) - "Локомотив XXI" (ГО), "Иван Абаджиев" (НПазар) и "Рилска сила" (Самоков), които също са сред поддръжниците на Стефан Ботев.