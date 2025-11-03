Г ригор Димитров ще приключи сезона извън Топ 40 на световната ранглиста. При днешното обновяване на класацията първата ни ракета загуби шест места и вече заема 44-ата позиция с актив от 1180 точки – само на 78 зад 40-ия Зизу Бергс. След дълго отсъствие от близо четири месеца заради травма в гръдния мускул, получена на „Уимбълдън“, трикратният полуфиналист от турнирите от Големия шлем се завърна на корта на „Мастърс“-а в Париж. Там Димитров стартира с убедителна победа над Джовани Мпечи Перикар, а след това взе участие и в турнира по двойки заедно с Никола Маю. Малко след двубоя обаче българинът отново усетил физически дискомфорт и реши да се оттегли, пропускайки очаквания с интерес мач срещу Даниил Медведев.

На върха в световната ранглиста също настъпиха промени – Яник Синер измести Карлос Алкарас от първото място, докато Бен Шелтън се изкачи до №6. Феликс Оже-Алиасим също бележи подем, изкачвайки се до осмата позиция и почти си осигурява участие на Финалите на АТР.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX