Българските фенове отново ще могат да се радват на живо на звездите ни сноуборда Радослав Янков и Тервел Замфиров.

Н осителят на Световната купа в алпийския сноуборд за 2016 г. Радослав Янков и останалите национали се готвят в Банско за първите стартове през годината. Янков, който на 26 януари ще навърши 36 г., бе подкрепян от половинката си Райна и дъщеричката им Дария, навършила 3 г. на 30 декември. Подкрепяна от татко си, малката се качи на ски в пиринския курорт.

На 10 януари сноубордистите ни ще карат паралелен гигантски слалом в Скуол (Швейц), а на 13 и 14 януари предстоят паралелни слаломи индивидуално и отборно в Бад Гащайн (Ав). Последните стартове, които ще играят за олимпийските квоти, ще са паралелните гигантски слаломи на 17 и 18 януари в Банско. „Радвайте се на зимата и елате на най-голямото снежно събитие в България“, призова световният шампион за 2025 г. Тервел Замфиров в рекламно видео на един от спонсорите на проявата.

Призован да каже нещо любопитно за себе си, 20-годишният състезател призна, че е станал сноубордист на шега. „Най-голямото предизвикателство на пистата за мен е адаптацията към разнообразните терени“, разкри софиянецът.