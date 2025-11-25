Р адослав Росенов осигури първия медал за България от Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. Шампионът в категория до 60 килограма от последните три години се класира на полуфиналите в Будапеща. Българинът продължава перфектната си серия, след като срази Тициано Алкиати (Италия).

Росенов, под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев, направи много динамичен двубой на ринга в унгарската столица. Бронзовият медалист от Световното първенство за мъже в Ливърпул изпрати съперника си в нокдаун във втория рунд по пътя към победата.

За място на финал българинът ще се изправи срещу Таджи Насибов (Азербайджан). Мачът ще се играе на 28 ноември.

До края на вечерта има още един мач с българско участие. Около 18:45 часа Уилиам Чолов (80 кг) ще боксира с Михаил Цамалидис (Гърция) за място на четвъртфиналите.

