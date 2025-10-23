Лично шефът на Българската федерация по биатлон и вицепрезидент на БФC Атанас Фурнаджиев (вляво) раздаде призовете на церемонията, на която имаше и шармантен дамски блясък.

З а втора поредна година българският биатлон отчита значим прогрес при завръщането си в световния елит. Със стилна церемония федерацията на най-успешния ни зимен спорт отличи най-добрите състезатели и треньори, връчи купа „България” и купа „Надежди” на най-заслужилите през сезона. На тържеството във Volvo Център София присъстваха биатлонисти, наставници, заслужили деятели и легенди.

Специален гост бе зам.-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев, двамата заедно с президента на Българска федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев поздравиха присъстващите и наградиха призьорите, като изтъкнаха промените към по-добро в последните няколко години. През този период българският биатлон записа огромен прогрес, а страната ни се завърна сред водещите сили на планетата. Миналата зима изгря с пълен блясък талантът на новата българска звезда в световния биатлон - Милена Тодорова стъпи два пъти на подиума за Световната купа с второто си място на масовия старт в Поклюка и третото място на спринта в Оберхоф, като се нареди шест пъти сред Топ 10 за ценния трофей и завърши 15-а в крайното класиране. На световното първенство в Ленцерхайде Тодорова финишира пета в масовия старт и 14-а в спринта, Димитрова и Тодев са 11-и на сингъл микс, Лора Христова е 13-а в индивидуалното, а в Топ 15 имаме още класирания с мъжката и микс щафетите. Отличното представяне на Милена продължи и в елитните популярни градски стартове с бронз на Сити Дрезден биатлон и 11-о място през последния уикенд на Олимпийския стадион в Мюнхен.

Впечатляват успехите и при младите. Валентина Димитрова стана европейска шампионка за девойки в индивидуалната дисциплина от Алтенберг, преди това заедно с Лора Христова грабнаха и трите индивидуални титли от световното лятно за девойки в Отепаа. В тези възрастови групи България записа общо 8 класирания в Топ 10 от различните световни първенства, а на европейското в Мартел женската ни щафета е четвърта, мъжката - шеста. Записахме и няколко 10-и и 11-и места в щафетите за Световната купа, което е качествен скок в сравнение с последните години.

Отличното представяне на нашите национали през последния сезон осигури на българския биатлон пълни олимпийски квоти и възможността да участваме с по 4 състезатели в стартовете на игрите в Милано и Кортина през идния февруари.

"Благодаря на всички, които допринесоха за просперитета на нашия спорт през годината. Благодарение на това, че бяхме силен екип за кратко време успяхме възвърнем позициите на българския биатлон в световния елит. Вече имаме нови допълнителни спонсори, а нашата легенда Екатерина Дафовска е в управата на Международния съюз по биатлон. Имаме голям потенциал, виждате тези младежи и девойки, които вече постигат значими успехи в европейски и световни първенства. Нашата цел е да им осигурим оптимални условия за подготовка, екипировка, всичко необходимо. Целият Управителен съвет работи активно за развитието. Благодаря на Министерството на младежта и спорта, с което имаме отлично сътрудничество и взаимодействие. Убеден съм, че България ще има още много шампиони в световния биатлон," каза още Фурнаджиев.

Зам.-министър Димитър Георгиев поздрави присъстващите и благодариха на призьорите, след това награди част от носителите на трофеите. Преди това той прие специален плакет, връчен от родната централа на Министерството на младежта и спорта.

С благодарност за безценната помощ, паметни плакети получиха и спонсорите на БФ биатлон - Мото-Пфое БГ ЕООД, Хювефарма, Дженарали Застраховане, Болкан Лоджик. Отличени бяха за юбилейни годишнини изтъкнатите деятели Венцеслав Илиев, Васил Тончев, Георги Палакарски, Райко Пенев, Мартин Войводов.

За втора поредна година с най-много трофеи днес си тръгнаха представителите на Сапарева баня, които заслужиха 4 купи, следвани от Аякс Троян и Банско 2019 с по 3, Амбарица 2, НСА и Стамболово с по една.

На днешната церемония Екатерина Дафовска - една от иконите на българския спорт, отправи послание към присъстващите и бъдещите си наследници. Олимпийската шампионка от Нагано 1998 е почетен президент на БФ биатлон и член на Изпълкома на Международния съюз по биатлон (IBU).

"В тази олимпийска година състезателите трябва да се подготвят добре физически, но да не забравят да се подготвят и ментално. На Олимпиадата печели не само най-добре подготвеният физически, но и на ментално ниво. Винаги съм на линия да дам съвети. Пожелавам да нямате контузии и да прославяте България", заяви Екатерина Дафовска.

На тържеството присъстваха и други изтъкнати състезатели - олимпийската медалистка Ирина Никулчина, Радка Попова и др. Във връчването на призовете се включиха още треньори и заслужили деятели.

Ето и всички наградени днес:

КУПА „БЪЛГАРИЯ” – МЪЖЕ

Име и фамилия точки Класиране Клуб

Благой Тодев 63 1 Банско 2019

Владимир Илиев 60 2 Аякс

Константин Василев 56 3 Аякс



КУПА „БЪЛГАРИЯ” - ЖЕНИ

Име и фамилия точки Класиране Клуб

Лора Христова 67 1 НСА

Милена Тодорова 64 2 Аякс

Валентина Димитрова 55 3 НСА



КУПА „БЪЛГАРИЯ” - ЮНОШИ СТАРША

Име и фамилия точки Класиране Клуб

Георги Джоргов 71 1 Сапарева баня

Николай Николов 59 2 Сапарева баня

Веселин Белчински 59 3 Сапарева баня



КУПА „БЪЛГАРИЯ” - ДЕВОЙКИ СТАРША

Име и фамилия точки Класиране Клуб

Никол Кленовска 71 1 Банско 2019

Райа Аджамова 59 2 Аякс

Ирина Георгиева 52 3 НСА



КУПА „НАДЕЖДИ” - ЮНОШИ МЛАДША

Име и фамилия точки Класиране Клуб

Мартин Христов 125 1 Аякс

Йоан Шамов 105 2 Амбарица

Максим Шушков 97 3 Сапарева баня



КУПА „НАДЕЖДИ” - ДЕВОЙКИ МЛАДША

Име и фамилия точки Класиране Клуб

Паолина Ракова 102 1 Сапарева баня

Десислава Минчева 88 2 Сапарева баня

Никол Петкова 76 3 Амбарица



КУПА „НАДЕЖДИ” - МОМЧЕТА СТАРША

Име и фамилия точки Класиране Клуб

Любен Любенов 109 1 Сапарева баня

Александър Андреев 99 2 Аякс

Емил Стаевски 93 3 Амбарица



КУПА „НАДЕЖДИ” - МОМИЧЕТА СТАРША

Име и фамилия точки Класиране Клуб

Ралица Калинова 100 1 Аякс

Цветелина Генковска 94 2 Аякс

Марая Вълева 90 3 Аякс



КУПА „НАДЕЖДИ” - МОМЧЕТА МЛАДША

Име и фамилия точки Класиране Клуб

Денис Туйов 125 1 Сапарева баня

Лео Трайков 117 2 Банско 2019

Вениамин Павлов 113 3 Аякс



КУПА „НАДЕЖДИ” - МОМИЧЕТА МЛАДША

Име и фамилия точки Класиране Клуб

Никол Габерова 125 1 Банско 2019

Лъчезара Попдимитрова 117 2 Банско 2019

Ивайла Кюркчийска 85 3 Сапарева баня



КУПА „НАДЕЖДИ” - МОМЧЕТА U11

Име и фамилия точки Класиране Клуб

Денислав Терзиев 125 1 Амбарица

Александър Вачев 101 2 Аякс

Йоан Иванов 98 3 Амбарица



КУПА „НАДЕЖДИ” - МОМИЧЕТА U11

Име и фамилия точки Класиране Клуб

Никол Митева 125 1 Стамболово

Иванина Габерова 125 2 Банско 2019

Емели Ранова 117 3 Сапарева баня



КУПА „НАДЕЖДИ” - МОМЧЕТА U9

Име и фамилия точки Класиране Клуб

Владислав Кръстев 50 1 Амбарица

Илиян Тодоров 50 2 Нса

Ценко Петков 46 3 Аякс



КУПА „НАДЕЖДИ” - МОМИЧЕТА U9

Име и фамилия точки Класиране Клуб

Мария Павлова 50 1 Аякс

Велияна Тодорова 50 2 НСА

Никол Михайлова 42 3 Ком