С ъпругата на звездата на Левски Георги Костадинов – Радостина, направи разтърсващи разкрития за личния си живот в предаването “Събуди се” по NOVA пред водещия Мариян Станков-Мон Дьо.

В едно от най-силните издания на подкаста “Храмът на историите“ тя разказа за тежкия момент, през който двамата с половинката й преминаха тази година.

В откровенията си бившата „Мис България” сподели детайли за семейството си, както и какво е да живееш с футболист. Докато тя е на заден план, подкрепяйки неговите мечти и амбиции, личните желания често остават пренебрегнати.

Въпреки всичко, двойката се опитва да преодолее трудностите заедно. Радост признава и за силата, която черпи от своята вяра въпреки трудностите, както и надеждата за светло бъдеще с вече едно прекрасно дете и мъж, който я обича и поддържа във всичко.

„Честно казано, не си спомням една Коледа, един мой рожден ден, такъв щастлив миг на сплотено семейство у дома“, спомня си тя от времето, когато е била малка.