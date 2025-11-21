Р осица Денчева се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара. 18-годишната българка и Елена Бърбулеску (Румъния) направиха обрат и победиха на полуфиналите четвъртите поставени Анна Хертел (Полша) и Ева Мари Ворачек (Германия) с 3:6, 6:3, 10-3. Срещата продължи 85 минути.
Българката и румънката спечелиха последните седем точки в шампионския тайбрек и триумфираха с победата. В спор за титлата утре Денчева и Бърбулеску ще играят срещу Лаура Сватикова (Словакия) и Драгиня Вукович (Сърбия). За последно българката беше финалистка на двойки в края на месец август на турнир в Швейцария.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE