Р осица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара. 18-годишната българка и Елена Бърбулеску (Румъния) победиха с 6:3, 7:5 испанките Сара Долс и Лусия Кортес Лорка. Срещата продължи 88 минути.

Денчева и Бърбулеску спечелиха три от последните четири гейма за 6:3 в първия сет. Българката и румънката поведоха с 2:0 в началото на втората част, допуснаха обрат за 4:5, но със серия от три печеливши гейма триумфираха с крайното 7:5.

За място на финала Денчева и Бърбулеску ще играят срещу четвъртите поставени в схемата Анна Хертел (Полша) и Ева Мари Ворачек (Германия).

