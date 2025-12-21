П резидентът на федерацията по джудо доц. Румен Стоилов направи равносметка за 2025 г. „Беше една много добра година – отчете Стоилов пред БНТ. - Извън успехите на нашите състезатели, и при мъжете, и при жените, след близо 70-годишна история в България за първи път приехме световно първенство. Подкрепата на зрителите също беше много важна. Ние, като федерация и спорт, вече сме на световната карта в джудото“.

Един от най-добрите ни състезатели в този спорт – Ивайло Иванов, завърши годината силно – с триумф на състезание в Загреб. „Ивайло взе медал и от европейско първенство. Той дава пример на младите, готви се за четвърта олимпиада. Не са много такива постижения, особено в спорт като джудото. На Игрите в Париж Ивайло се представи повече от достойно, загуби от олимпийския шампион. След това имаше срив. Аз самият бях пред отказване от този срив. Но животът продължава. Той си почина. От това, че мина в по-горна категория тялото му се отблагодарява и няма тези контузии, които непрекъснато го спохождаха. Продължаваме напред към следващите Олимпийски игри“, каза президентът на БФ джудо.

„Слава Богу имаме много хубави, млади хора, които се учат от Ивайло Иванов. Да не забравяме, че след зимните игри предстои лятна младежка олимпиада. Ние сме се концентрирали в нея“, разкри Стоилов.

Като „изключително неприятна“ Стоилов определи ситуацията с разделението в БОК. „Като гражданин и човек, който се занимава със спорт, трябва да изчакаме, колкото и да ни е неприятно, решението на съда. Решенията на съда не се коментират, нито бързината“, категоричен бе Стоилов.