Б ългарският национален отбор по ръгби победи с 16:14 Турция в среща от група С на Европейската конференция (третото ниво под Шестте нации). Мачът беше посетен от солиден брой зрители на стадион "Васил Левски" в София, съобщи БТА. Двубоят бе дебютен и за новия национален селекционер Ивайло Иванов.

Първата победа на българите ги изравнява на върха в класирането с Украйна, която по-рано тази есен срази турците с 43:6. Четвъртият отбор в групата е Молдова. Успехът носи и морално удовлетворение на българите, които се реваншираха за тежката загуба отпреди година с 10:46.

Днес българският тим показа много силна воля, след като изоставаше и на полувремето с 6:7. Турците в един момент поведоха с 14:6, но само за 15 минути резултатът стана 16:14 за "лъвовете". С решаващ принос се оказа капитанът на тима Петър Николов, който реализира 11 точки.