Селекционерът Росен Барчовски (вляво) до последно се надяваше, че Везенков ще може да се завърне за домакинството с Нидерландия.

О пределена бе групата на мъжкия национален отбор по баскетбол на България за последния мач от световните предквалификации.

Нашите гостуват на Нидерландия в среща от група F на пресявките. Двубоят ще се играе в сряда (20 август) от 20.30 часа.

В полуосакатения състава след контузия се завръща Александър Стоименов, който заема мястото на получилия травма Лъчезар Тошков.

Надеждата, че възстановяващата се от изкълчване на десния глезен звезда Александър Везенков все пак може да се появи в строя срещу „лалетата”, угасна при обявяването на селектираните от старши треньора Росен Барчовски състезатели. Това са: Илиян Пищиков, Борислав Младенов, Константин Костадинов, Емил Стоилов, Николай Михайлов, Константин Тошков, Мирослав Васов, Димитър Димитров, Иван Алипиев, Христо Бъчков, Георги Герганов и Aлександър Стоименов.

България е с актив от една победа и две загуби, и се намира на трета позиция във временното класиране. За да продължат към същинския етап на пресявките, „лъвовете” трябва да бият Нидерландия със 7 или повече точки разлика.