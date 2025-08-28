П олякинята Ига Швьонтек оцеля, въпреки че загуби втория сет срещу нидерландката Сюзан Ламенс на Откритото първенство на САЩ - 6:1, 4:6, 6:4. Така шампионката от 2022 се класира за третия кръг на турнира в Ню Йорк, където ще играе с 29-ата в света Анна Калинская.

Швьонтек направи пробив още във втория гейм, а след това го повтори и в шестия гейм на първата част, в която имаше пълен контрол върху играта. Във втория сет Ламенс направи пробив, за да изравни при 4:4, а след това спечели и следващите два гейма, за да изравни резултат. В третата част полякинята поведе с 4:1. Ламенс отново се върна, като проби и след това взе подаването си, за да намали на 3:4. Швьонтек обаче взе следващите си два гейма на сервис, с което затвори мача.

Калинская стигна до мач с Ига Швьонтек, след като се наложи над Юлия Путинцева от Казахстан с 6:1, 7:5 за по-малко от част и четвърт. Друга рускиня - Екатерина Александрова, също се класира за третия кръг, след като надигра китайката Синюй Ван с 6:2, 6:2. Гъркинята Мария Сакари продължава към следващата фаза с успех над Анна Боднар от Унгария с 6:3, 6:1.

Чехкинята Линда Носкова дори не изигра цял мач, тъй като при 6:4, 3:0 съперничката й Ева Лис от Германия се отказа заради контузия и Носкова е в следващата фаза. Беатрис Адад Мая победи Виктория Голубович от Швейцария след 6:1, 6:4 и също се класира за следващия кръг, където ще срещне Мария Сакари.

