Б ългарският тенисист Симон Антони Иванов е наказан сурово от Международната агенция за почтеност (ITITA). Неговите права са спрени за 5 години и той ще трябва да плати и глоба в размер на 25 000 долара заради нарушение на Антикорупционната програма. Иванов бе признат за виновен по две точки - зaлагане на тенис мачове за над 196 000 евро в периода февруари - октомври 2022 година и отказ за съдействие на разследването през 2024 година.

Той е бил разпитван четири пъти и са му били поискани мобилни устройства за анализ, но той не е съдействал и дори е оспорвал всичко. От родната федерация по тенис вече излязоха с позиция по случая:

"Във връзка с наложеното от Международната агенция за честност и почтеност в тениса (ITIA) петгодишно наказание за лишаване от състезателни права на Симон Антони Иванов, Българската федерация по тенис желае да заяви, че винаги е подкрепяла усилията за борба с манипулирането на мачове и състезания. От началото на годината (ITIA), които са съвместен орган за противодийствие на корупцията с участие на Международната федерация по тенис (ITF), ATP, WTA и турнирите от Големия шлем е наказала повече от 15 тенисисти, които са предимно от най-ниското ниво на професионалния тур.

БФТ винаги е отстоявала позицията си за нулева толерантност към опитите за корупционни практики в спорта. През годините сме показвали нетърпимост към нарушаването на честната игра с редица решения. Политиката ни да насърчаваме феърплея на корта от ранна детска възраст намери израз в много успешната кампания „Тенисът – честна игра" и други подобни инициативи. Като част от наказанието на Симон Антони Иванов БФТ спира считано от днес състезателните му права и ще следи строго за недопускането му на турнири от вътрешния и международен календар като състезател, треньор или зрител за периода на санкцията.

БФТ ще продължи да има нулева толерантност и ще работи в синхрон с правоприлагащите органи в България, които трябва да следят за пресичане на подобни практики".

