Ю лия Стародубцева се класира за осминафиналите на турнира в Нинбо, след като постигна убедителна победа над Юлия Путинцева с 6:4, 6:2 в двубой от първия кръг. Срещата продължи час и 39 минути, като украинката демонстрира стабилна игра от дъното на корта и по-добра ефективност на първи сервис.

Путинцева започна равностойно, но постепенно отстъпи инициативата и не успя да намери отговор на мощните удари на съперничката си. Във втория сет Стародубцева наложи пълен контрол, поведе рано с пробив и не позволи на поставената под №69 в света казахстанка да се върне в мача.

Така Стародубцева, която премина през квалификациите, продължава напред и очаква следващата си съперничка в осминафиналите на твърдите кортове в Нинбо.