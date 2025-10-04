Т алантливата Малена Замфирова триумфира в 10-тото зимно издание на наградата „Пьотр Нуровски“ на Европейските олимпийски комитети (ЕОК)!

По-рано 16-годишната Малена бе избрана за една от петте финалисти, a вчера (3.10.) по време на 45-ия семинар на ЕОК, тя и останалите финалисти се представиха пред участниците от европейските национални олимпийски комитети, като Малена държа силна реч в защита на алпийския сноуборд, която беше приветствана с бурни аплодисменти.

Наградата отличава най-талантливите млади спортисти в Европа на възраст 14–18 години, които въплъщават високи постижения и Олимпийските ценности както на игрището, така и извън него.

Късно снощи на Гала вечер на ЕОК Малена бе коронована за победител! Браво, Малена! Цяла България се гордее с теб и застава зад твоята кауза! Българите можем!

Първото място на 16-годишната Малена й носи и чек от 15 000 евро – най-голямата парична награда, която тя ще инвестира в своята подготовка.

"Много сме щастливи, че нашето изключително и талантливо момиче беше оценено от всички комитети от цяла Европа. Когато подавахме кандидатурата, дори не мечтаехме, че тази вечер един български спортист ще е на сцената и то с най-голямата награда“, коментира от Малта избраната за председател на БОК Весела Лечева.

