К арлос Насар се е приближил до възможността да подпише договор с федерацията по вдигане на тежести. Представител на Насар е провел среща с президента на федерацията Стефан Ботев, която е продължила повече от два часа, съобщава bTV.

Двете страни са направили важни стъпки да сближат позициите си. На този етап няма постигнато споразумение, но има голям напредък. Насар няма договор с федерацията и именно поради тази причина не получава заплата. Той сам осигурява средства за подготовката си.  

Карлос Насар Стефан Ботев вдигане на тежести федерация