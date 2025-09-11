Н овак Джокович е един от най-големите любимци на цяла Сърбия, но това вече не е така, след като бе обявен за предател от президента Александър Вучич поради подкрепата за протестите в страната, пише най-големият европейски спортен вестник "Гадзета дело Спорт".

Поради тази причина 38-годишният легендарен ас е взел радикалното решение да напусне със семейството си Белград и да се изнесе с всички в Атина.

Сърбинът вече е записал двете си деца - Стефан и Тара, в училище с английски език в гръцката столица, а той ще се установи с роднините си в "Глифада" - престижен квартал в южната част на града.

Нещо повече, Джокович е решил да премести тенис турнира от Белград в Атина, който фактически е негова собственост, като това ще бъде единственият формат до края на годината, в който 24-кратният победител от Големия шлем смята да участва. Освен ако не промени идеята си и се пусне във финалния „Мастърс” в Торино, за който би трябвало да се класира, тъй като в момента е трети в ранглистата на АТП.