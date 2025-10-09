Н ационалните тимове на България записаха равенство и загуба в 5-ия кръг на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми, Грузия.

Мъжкият тим остана на крачка от изключително престижна победа над състава на Германия, но в крайна сметка приключи при резултат 2:2.

Нашите водеха с 2:1 точки, след като Радослав Димитров спечели с черните фигури на трета дъска срещу Дмитрий Коларс, а на първа и втора дъска Аркадий Найдич направи реми с Винсент Кеймер, а Мартин Петров - реми с Расмус Зване.

На последната четвърта дъска, където се игра най-дълго обаче, треньорът и капитан на българския отбор Кирил Георгиев допусна загуба от Фредерик Зване.

По този начин българският отбор вече има 5 мач-точки и е на 25-о място в класирането, докато Германия е на 16-а позиция със същия актив.

Начело с 9 мач-точки е Украйна, пред Нидерландия, Франция и Сърбия с по 8 мач-точки.

При жените България отстъпи с 1:3 точки пред двукратните европейски шампионки от Украйна. Без лидерката и бивша световна шампионка Антоанета Стефанова в състава младият български отбор стигна до две ремита и допусна две поражения. Ремита завършиха Нургюл Салимова на първа дъска с черните срещу Юлия Осмак, както и Белослава Кръстева с белите на втора дъска срещу Анна Ушенина. На трета и четвърта дъска Надя Тончева и Виктория Радева бяха надиграни съответно от Наталия Жукова и Божена Пидубна.

Поражението остави българките на девето място в класирането с 6 мач-точки, докато Украйна е на трета позиция с 8 мач-точки. Лидер с пълен актив от 10 мач-точки е тимът на Полша, следван от домакините от Грузия с 9.