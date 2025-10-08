Д атският №11 в световната ранглиста Холгер Руне избухна по време на осминафиналния си мач срещу Джовани Перикар на Мастърса в Шанхай. След 150-минутна битка, приключила 6:4, 6:7, 6:3 за Руне, той се обърна към супервайзора и съдията на стола с думите:

„Какво искате? Някой да умре на корта ли?“

Температурата на кортовете достигна 34-35 градуса, а влажността бе над 80%, което направи условията почти нечовешки. Съперникът му Перикар призна, че за него бе облекчение мачът да приключи: „Изпълнявах сервис и ръцете ми трепереха“, сподели французинът.

На пресконференцията Руне добави:

„Няма правило за жегите и за това до какви температури и влажност може да се играе на открито. Да, ние сме професионални спортисти, но идва момент, в който просто не контролираш мускулите си, не виждаш добре, причернява ти. Какъв тенис играем в такова състояние? Това ли искат да гледат хората? Здравето ни може да пострада сериозно.“

Новак Джокович също коментира условията като „брутални“, след като успя да победи Жауме Мунар в друг трисетов мач. Той още преди старта на турнира повдигна въпроса за календара на професионалния тенис и защо азиатската част от тура се провежда през октомври