А социацията на професионалните тенисисти (АТП) ще въведе ново правило при горещо време, което да се спазва през сезон 2026, съобщава агенция Ройтерс. Това се случва след поредица от отказвания на играчи, които не успяха да завършат мачовете си заради жегата по време на Шанхай Мастърс по-рано тази година.

Управляващият орган на мъжкия тенис публикува изявление, в което се казва, че правилата ще са базирани на международно признат индекс, наречен Wet Bulb Globe Temperature index (WBGT). Той се използва, за да се измери стресът, на който е подложено човешкото тяло, когато е изложено на директна слънчева светлина. В него има „ясни прагове“, при които трябва да се охладят играчите, или да бъде прекъснат двубоят.

„Новото правило за горещото време ни дава подход, който е структуриран и подкрепен от медицината, и цели да предпазва здравето на играчите“, написаха от АТП. Така ще се подобрят условията и за феновете, съдиите, подавачите на топки и служебните лица на турнирите.

Ако WBGT достигне 30,1 градуса по Целзий в първите два сета при формат 2 от 3, всеки един от играчите може да поиска 10-минутна пауза за охлаждане. По време на нея играчите могат да се хидратират, да си сменят дрехите, да се изкъпят и да получат подкрепа от медицинския екип на АТП. Играта ще бъде спирана при температура от над 32,2 градуса по Целзий.

Световният номер 2 Яник Синер приключи участието си в Шанхай през октомври, когато получи крамп в дясното бедро заради горещината, отказвайки се в решаващия сет от мача срещу Талон Грийкспор от Нидерландия. По време на същото събитие на Новак Джокович му прилоша по време на двубоя срещу Яник Ханфман, докато Холгер Руне поиска медицински таймаут в срещата с Юго Юмбер, заявявайки, че „явно играчите трябва да умират на корта“ заради жегата и влагата.

Новото правило приравнява АТП към УТА, където вече има правила за подобни случаи. В няколко други професионални спорта също има правила за екстремно време - във футбола, Формула 1 и колоезденето, чиято основна цел е да се предпази здравето на спортистите и на зрителите.

