"Боби подписа с много голям европейски отбор. Това е изключителен успех за българския баскетбол. Отборът е от Евролигата", обяви Константин Папазов от ефира на БНТ. " Казах, че ако се казва Боби Младенович, ще струва 500 хил. евро. Сбърках само с 5 хил. евро", допълни той.

"Генералната причина за представянето на българския национален отбор е в целия български баскетбол. Подценяването предаде всички нас. Проблемът е огромен. Ние сами трябва да си го решим. Проблеми има, когато има търтеи в системата. В кошмара, трябва да се възползваме. Да превърнем дефекта в ефект. Имаме добри млади баскетболисти", коментира той.

"Един треньор само става по-опитен. Светът на спорта се развива с бясна скорост. Най-лесно е всички да си избършем ръцете с Росен Барчовски. Това е нашата природа, манталитет и народопсихология. Проблемът идва от отношението на държавата към спорта. Не го ползвам като оправдание", отсече Тити

"Отсъствието на Везенков е голям психологически срив. Щом се случи най-лошото, да ударим дъното, трябва да се направи 4-годшишна стратегия. Това трябва да стане от хора, които обичат баскетбола. Ние сме много малко, за да се делим. Баскетболът е 9-а дупка на кавала. Докато дишам и се движа, няма да позволя Левски да го няма. Проблемите в българския баскетбол са вътре, но ще си ги решим сами. Българският спорт ни принуждава се бъдем жертви. Който не е готов да жертва егото си - у дома", завърши Тити Папазов.