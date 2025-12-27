Ю лия Шайб спечели гигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Земеринг. Австрийката спечели втори пореден старт в дисциплината. Триумфът на Австрия е пълен, тъй като по-рано днес Марко Шварц спечели Супер Г в Ливиньо.

Шайб даде общо време от 1:56.46 минути (57.17+59.29). Тя бе втора след първия манш, а във втория даде пето време, но това ѝ бе достатъчно за успеха.

На подиума се качиха още Камил Раст (Швейц), която изостана с 0.14 сек., както и Сара Хектор (Шв), която бе най-бърза след първия манш, но се представи по-слабо във втория и остана на 0.40 от победителката.

„Харесва ми да карам у дома, това изкарва най-доброто от мен. Напрежението винаги съществува, но трябваше да натисна, да изстискам всичко от мен. Знаех колко е неравно, знаех колко е трудно, а долната част на трасето бе ключова. Хванах хубава линия и това ми помогна“, каза Шайб,

С успеха днес тя поведе в класирането за малкия кристален глобус в гигантския слалом с 380 точки. Втора с 292 е Алис Робинсън (Нова Зеландия), а трета с 241 е Камил Раст.

В генералното класиране начело е Микаела Шифрин, която остана шеста в Земеринг днес. Американката е с 598 т. Робинсън е втора с 484, а Раст има 423.