Н ационалният отбор на Турция победи тима на Полша с 91:77 в латвийската столица Рига и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по баскетбол за мъже за първи път от 2001 година насам. В битка за достигане до финала на Евробаскет 2025 турският състав ще се изправи срещу победителя от втория четвъртфинален двубой по-късно тази вечер между Гърция и Литва.

Турция и Полша изиграха много оспорвана първа част, която приключи при равенство 19:19, но в началото на втория период турците поеха инициативата и доминираха до края на срещата. На почивката те бяха натрупали аванс от 46:32, а преди последните 10 минути резултатът бе 65:50.

Алперен Шенгюн реализира "трипъл-дабъл" за Турция - 19 точки, 12 борби и 10 асистенции. 23-годишният Шенгюн стана едва шестият състезател в историята, който записва подобно постижение на Еврошампионат. Той е най-младият правил "трипъл-дабъл" на първенство на Стария континент.

Още шестима баскетболисти от турския тим отбелязаха 10 и повече точки. Джеди Осман, който допринесе за успеха с 10 точки и 5 борби, контузи глезена си в хода на двубоя. За Полша Джордан Лойд и Матеуш Понитка се отчетоха с по 19 точки, като вторият добави и 6 борби.

Другите два четвъртфинални мача Финландия - Грузия и Германия - Словения ще се играят в сряда (10 септември) в Рига.

