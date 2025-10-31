С ъстезатели на Ръгби и футболен клуб (РФK) Валяците Перник са с тежки наказания след финалния мач с Локомотив София от турнира за Купата на България, съобщи треньорът Антонио Любенов. От Диcциплинарната комисия към федерацията са изтъкнали като причини за наложените санкции агресивно поведение и бутане на съдията от страна на играчите на перничани през второто полувреме на двубоя.

Любенов смята, отборът на Валяците е силно ощетен от решението на комисията. Двама от титулярите са лишени от правото да играят за срок от 16 седмици, а един е наказан за 60 седмици, добави наставникът. „Мачът протече много оспорвано. Прави чест и на двата отбора, че играха джентълменски и мъжки. До последната минута резултатът не се знаеше в чия полза ще бъде. Първото полувреме губехме, а през второто обърнахме резултата. Лошото е, че на следващия ден след мача решиха окончателно да ни приключат като отбор и наказаха трима състезатели за преувеличени нарушения“, коментира Любенов.

Той добави, че спечеленият трофей от турнира за Купата на България е най-изстрадания за пернишкия отбор. Причината е, че близо десет от състезателите на Валяците са извън строя по различни причини – контузии или наложени наказания. Треньорът от Перник допълни, че по време на мача не е имало тежки ексцесии между играчите на двата отбора или спорове със съдията.

„Жълти картони имаше, но те бяха за блокирания високо – както от нашите, така и от противниковите състезатели. Мачът беше изключително коректен, а залoгът – голям“, каза Антонио Любенов. На Валяците им предстои мач на 9 ноември (неделя) в Берковица. Треньорът изрази притеснение относно окомплектоването на състав, който да изиграе срещата от първенството на България. Десет от основните играчи са контузени, а трима са с дългосрочни наказания.

„Отборът на Берковица е най-добрият. Разбираме се с Балкански котки, което е факт, но ще се опитаме да отложим мача, тъй като не разполагаме с достатъчно състезатели“, коментира Антонио Любенов./БТА.

