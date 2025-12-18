Б ългарският състезател по вдигане на тежести Божидар Андреев е дал положителна допинг проба, съобщи Международната агенция за тестване (ИТА).

ИТА, която ръководи независимата антидопингова програма за Международната федерация по вдигане на тежести (IWF), е заловила Андреев със забранен метаболит на анаболния стероид местеролон. Пробата е взета по време на извънсъстезателна проверка на 15 октомври 2025 година.

Местеролонът е известен със своите силни андрогенни свойства, като повишава нивата на тестостерон и засилва мъжките полови характеристики.

Спортистът е уведомен за случая и има право да изиска анализ на Б-пробата. Ако такъв бъде поискан и той потвърди резултата от А-пробата, случаят ще се счита за потвърдено нарушение на антидопинговите правила.

Ако не бъде поискан анализ на Б-пробата, случаят също ще продължи като потвърдено нарушение на антидопинговите правила. Щангистът ще има възможност да представи своите обяснения за резултата, след което ще бъде оповестено окончателното му наказание.

В съответствие със Световния антидопингов кодекс и член 7.4.1 от Антидопинговите правила на IWF на Андреев е наложено временно спиране на състезателните права. Той има право да оспори временното отстраняване и да поиска неговото премахване.

28-годишният Божидар Андреев е двукратен европейски първенец в категория до 73 килограма от Батуми 2019 и София 2024. Най-големия си успех постига на Олимпиадата в Париж 2024, когато печели бронзов медал също при 73-килограмовите. Той е и шампион от Младежките олимпийски игри в Нанцзин 2014 в категория до 69 килограма.

След спечеленото отличие във френската столица през август миналата година Андреев заяви, че се оттегля от спорта, но през това лято обяви, че обмисля да се завърне и да започне подготовка за Европейското първенство в Батуми през април 2026-а.

Пред вестник „Сега“ треньорът на тежкоатлета Пламен Братойчев потвърди, че спортистът е тестван два пъти в дома си – в средата и в края на октомври, като само първата проба е положителна. По неговите думи щангистът вече е дал писмени обяснения на ИТА за причините за наличието на местеролон в организма му./