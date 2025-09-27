Б ългарските състезатели се класираха за два финала в синхронните скокове, а Мариян Михалев е полуфиналист в индивидуалната дисциплина на Световната купа по скокове на батут във Варна. В синхронните скокове при жените Марияна Узунова и Христина Пенева попаднаха сред осемте най-добри със седми резултат от 47.00 точки. В смесените синхрони Пенева в тандем с Калоян Петров завършиха на шеста позиция в пресявките с 44.66 точки.

В индивидуалната дисциплина при мъжете Мариян Михалев изпълни много добре втората си комбинация и с 57.59 се нареди сред най-добрите 16 с 13-и по сила резултат. Калоян Петров и Мартин Димитров не успяха да намерят място в следващата фаза на състезанието. Петров остана 18-и с 57.59 точки, а Димитров зае 23-а позиция с актив от 53.73. С първа оценка от 63.04 точки при мъжете в полуфинала влезе японецът Юсей Мацумото, следван от състезаващия се под неутрален флаг руснак Дмитри Нартов с 61.11 и от четирикратния световен шампион Рубен Падия (САЩ) с 60.89 точки.

При жените Христина Пенева не успя да покаже комбинациите си по най-добрия начин, а резултатът от 46.69 точки й отреди 22-а позиция. Марияна Узунова пък се нареди 18-а с 52.21. С първи резултат във втория етап на състезанието при жените влиза състезаващата се под неутрален флаг рускиня Анжела Бладчева. Носителката на медали от Световни купи получи оценка от 57.94 точки, с която изпревари сънародничката си София Алиева (57.23 точки) и японката Ена Сакури (57.02 точки).

С четвърта и пета оценка в полуфиналите влязоха две от най-титулуваните състезателки в този спорт - четвърта е носителката на 6 златни медала от световни първенства Хикару Мори (Япония) с 56.83 точки, а пета - олимпийската шампионка от Игрите в Париж и четирикратна световна шампионка Бриони Пейдж (Великобритания). Българските състезатели спечелиха и три медала от международния турнир при подрастващите в синхронните скокове.

Във възраст 17-21 години при младежите Пресиян Въндев и Георги Георгиев извоюваха сребърното отличие. При момичетата 11-12 години златото взеха Микаела Христова и Антония Тодорова. При 13–14-годишните сребърни медалистки са Александра Вакарелска и Делина Михайлова. Четвърти завършиха Мирела Косева и Сияна Павлова, а пети - Преслава Пенчева и Цветелина Йоргова.

Утре състезанията в Двореца на културата и спорта във Варна продължават с полуфиналите и финалите във всички дисциплини за Световната купа, както и с индивидуалните финали от международния турнир.

