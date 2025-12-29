Г олемият британски боксьор Антъни Джошуа е бил замесен в автомобилен инцидент, случил се на 29 декември в Нигерия. Катастрофата е станала на магистралата Лагос–Ибадан, в района на щата Огун, когато автомобилът, в който е пътувал Джошуа, се е ударил в спрял камион.

При инцидента са загинали двама души, пътували в другото превозно средство. Антъни Джошуа е получил леки наранявания и е бил откаран за медицински преглед, като лекарите са потвърдили, че състоянието му не е животозастрашаващо.

От екипа на боксьора съобщават, че той е в стабилно състояние и се възстановява, като към момента няма данни инцидентът да повлияе сериозно на спортната му кариера. Очаква се в следващите дни да има допълнителна информация относно състоянието му и евентуалните му бъдещи ангажименти.