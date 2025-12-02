Д вукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева е готова да започне реабилитация, след като претърпя втора успешна операция на коляното. Тя получи травмата по време на квалификациите на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия) след лошо приземяване на прескок. Интервенцията, извършена от д-р Иван Василев, е втора за нея, след като през 2022 година беше оперирана, след като се контузи на финала на Европейското първенство в Мюнхен (Германия).

Въпреки трудния период състезателката на Филип Янев демонстрира увереност и готовност да се върне към големия спорт след възстановяването.

„Първото ми Световно първенство не протече така, както очаквах . . . Лошо приземяване на прескок, изкълчено коляно и ето ме отново тук. Втора операция на предна кръстна връзка, един възстановен менискус, присаждане на хрущял и допълнителна стабилизация. Сега е време за пълно възстановяване и планове за бъдещето. Това е Божият план - явно аз съм избраната и съм готова да го изживея отново!“, написа Георгиева в социалните мрежи.

„Специални благодарности на целия екип в Eurovita, на моето семейство и на треньора ми, който ме подкрепя във всичко! Ще се видим на подиума“, добави тя.

