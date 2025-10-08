Ш ампионът от "Уимбълдън" и Ю Ес Оупън за юноши Иван Иванов се класира убедително за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка за мъже в Понтеведра (Испания), който е с награден фонд 15 000 долара.

16-годишният варненец опука с 6:1, 6:1 шестия в схемата Карлес Ернандес (Испания). Националът на България за купа "Дейвис" ще играе в следващата фаза срещу друг представител на домакините Алехандро Мано.

По-рано днес Анас Маздрашки също се класира за втория кръг на сингъл на турнира в Испания. Той се наложи над Йонас Зивертс (Швеция) с 6:1, 6:2, а във втория кръг ще играе срещу представителя на домакините и водач в схемата Серхио Ернандо.