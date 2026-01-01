Л егендата на българския футбол Христо Стоичков не пропусна да честити Новата 2026-та година и да отправи пожелания за здраве, любов и сбъдване на мечти. Той изрази и надежда за още по-големи успехи на родните спортисти през следващата година.

"Честита Нова Година, приятели! Желая ви най-вече много здраве, любов и щастие! Българският дух винаги е бил над всичко и това показаха нашите спортисти през миналата година! Пожелавам им още повече през новата! А на вас - нека се сбъднат всичките мечти! Само който не мечтае, няма да успее! Ваш Ицо", написа във Фейсбук Стоичков.

