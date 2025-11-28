Б ългарският пилот Никола Цолов записа първите си официални обиколки във Формула 2, дебютирайки с отбора на Campos Racing по време на единствената свободна тренировка на пистата „Лусаил“ в Катар. За младия пилот това беше исторически момент, бележещ стъпка напред в развитието му след успешното му участие във Формула 3 по-рано през сезона.

Цолов приключи сесията на 18-а позиция, като спря хронометрите на 1:40.087 след общо 20 изминати обиколки. Резултатът му го остави на 1,4 секунди зад най-бързия в тренировката – Леонардо Форнанони, който даде време 1:38.656. Въпреки изоставането, представянето на българина беше стабилно и уверено за първа изява в по-високата категория, където и конкуренцията е осезаемо по-интензивна.

По време на 45-минутната тренировъчната сесия българският лъв допусна единствено лека грешка, напускайки очертанията на трасето в 15-ия завой малко преди кaрирания флаг. Ситуацията обаче не му попречи да продължи, тъй като премина безопасно през широката асфалтова зона в тази част на пистата и бързо се върна в темпо.

Съотборникът му в Campos Racing – Арвид Линдблад, завърши непосредствено пред българина, като разликата между двамата беше едва 0.072 секунди. Интересен детайл е, че британецът успя да даде по-бързи времена, но те не бяха признати заради напускане на трасето в бързите обиколки. Линдблад е сред талантите, които се очаква скоро да видим във Формула 1, което придава допълнителна тежест на сравнението между двамата пилоти.

Още по-впечатляващо е, че Цолов завърши пред другия нов дебютант в сесията – Джейм Уортън, който се нареди 21-ви. В тренировката участие взеха общо 22 пилоти, което прави резултатът на Цолов още по-значим в контекста на първи тест в шампионата.

Никола Цолов записа първата си обиколка във Формула 2 за време 2:01.362 и се нареди 15-и, но след това падна до 19-ата позиция.

Около десет минути след старта на сесията българският лъв подобри сериозно времето си и записа тур от 1:43.196, с което направи скок до деветата позиция. Заради по-добрите обиколки на останалите пилоти, Цолов падна до 20-ото място в следващите минути.

Около 25 минути преди края на тренировката Никола вървеше 18-и в подреждането, с изоставане от 1.720 от лидера. До този момент той успя да навърти общо девет обиколки.

Камерите показаха Цолов за първи път около 21:45 минути преди края на сесията, когато българинът беше 17-и с време от 1:40.829 и изоставане от 1.544 от първия в подреждането.

