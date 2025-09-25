Л амин Ямал е истински пример за преждевременно развитие. Испанецът дебютира за Барса на 29 април 2023 г., когато беше само на 15 години, 9 месеца и 16 дни, превръщайки се в най-младия играч, носил някога фланелката на „Блаугранас“. На 17 години той спечели Европейското първенство с Испания, а на 18 вече беше силен кандидат за спечелване на „Златната топка“ , завършвайки втори след Дембеле.

Друг пример за преждевременно развитие беше Борис Бекер. Бившият тенисист остава най-младият играч в историята, спечелил „Уимбълдън“. Германецът завърши кариерата си като един от най-великите тенисисти в историята, спечелвайки общо шест титли от Големия шлем.

Сега Борис Бекер съветва Ламин Ямал да не си проваля кариерата, говорейки от опит в интервю за английското издание TakSport: „Ламин е прекрасен, той печели всичко. Той е най-добрият млад играч в света в момента. Напомня ми за мен самия, когато бях на 17. Заради това се тревожа. Само трябва да погледнете през какво преминава Ламин Ямал в наши дни. Мисля, че има много висок риск да се сблъска с определени трудности след 10 или 15 години. В неговия случай той произхожда от много скромен произход, а сега той и цялото му семейство са богати и много хора ще се обръщат към него от интерес. Той е загубил цялото си лично пространство. Има нужда да има двама или трима сериозни хора около себе си. Трябва да избира приятелите си, да се доверява на семейството си и да изгради предпазна мрежа“, заяви Бекер.