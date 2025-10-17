Г ръцкият Олимпиакос с Александър Везенков победи крайно драматично инфарктно израелския Макаби Тел Авив с 95:94 (22:24, 18:24, 25:22, 30:24) в 5-ия кръг на баскетболната Евролига в сръбската столица Белград.

Българският национал направи изключителен мач с 23 точки, 10 спечелени борби и 2 асистенции, въпреки че част от четвъртата част бе на пейката на гръцкия тим.

Олимпиакос изоставаше в двуцифрена разлика малко преди края, но направи серия от 9:0 и се върна в играта.

Нашият реализира 3 наказателни удара 40 секунди преди края и намали изоставането на тима си само на точка. След това той спечели борба и вкара двойка, за да изведе Олимпиакос напред, като бе герой за успеха в края и бе обявен за най-полезен играч в мача (MVP).

Тимът от Пирея е на седмо място във временното класиране с 3 победи и 2 загуби, Макаби е на предпоследната 19-а позиция само с един успех.