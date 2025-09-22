Ш ампионът на Гърция Олимпиакос спечели приятелския турнир по баскетбол за мъже на о-в Крит. Във финала на надпреварата домакините се наложиха с 86:83 (24:20, 15:24, 29:21, 18:18) над Цървена звезда, а сред главните действащи лица в срещата бяха българските национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър. Везенков вкара 16 точки за победителите, докато Милър-Макинтайър завърши с 10 за гостите от Сърбия.

До почивката двата тима размениха на няколко пъти водачеството, като след 20 минути игра "звездашите" имаха аванс от 44:39. Второто полувреме обаче започна със серия от 11:0 за Олимпиакос след няколко успешни нападения на Везенков и Тайлър Дорси, което върна аванса на домакините.

Мачът обаче остана напълно отворен и до края му двата тима непрекъснато се гонеха в резултата. Минута преди края резултатът бе равен 83:83, но с точни изпълнения от наказателната линия на Никола Милутинов и Еван Фурние Олимпиакос домакините взеха победата.

Най-резултатен за Олимпиакос в мача бе Фурние със 17 точки, а за Цървена звезда Хасиел Риверо отбеляза 16. В мача за третото място в турнира шампионът в Евролигата Фенербахче надделя със 73:69 над италианския Олимпия Милано.

"Всички отбори се подсилиха. Целите ни винаги са високи. Трябва да играем по-добра защита, а нападението ще става все по-добро с всеки изминал ден. Дано да сме здрави и да имаме сплотеност и всичко ще бъде наред", сподели Везенков. "Опитваме се да намерим най-добрите стрелби чрез движение на топката. Трябва да намерим различни начини да отбелязваме точки. Ще продължим да играем нашия баскетбол. Всички имат талант и опит да помогнат на отбора", продължи българинът. "Младите играчи могат да донесат нещо различно, повече атлетизъм. Всички учат играта. Имаме 80 мача пред себе си, а Евролигата е непредсказуема", добави Везенков.

