А лександър Везенков отново спечели наградата за Най-полезен играч (MVP) в кръга на Евролигата. Той заслужи приза за страхотното си представяне за Олимпиакос при успеха срещу Макаби Тел Авив като гост. Гръцкият гранд стигна до обрат с 95:94. Везенков завърши с 23 точки, 10 борби и 2 асистенции, като заслужи оценка +31 по индекса за представяне PIR, която беше най-висока в петия кръг на редовния сезон. Българинът отбеляза и последните 5 точки за тима си, донесли обрата.

Везеков печели MVP наградата в Евролигата за втори път от началото на сезона и е първият с повече от една през настоящия сезон. Българският национал има 16 такива награди и по този показател вече се изравни на второто място с легендата Нандо Де Коло от АСВЕЛ Вильорбан. Двамата изостават само от Шейн Ларкин от Анадолу Ефес, който има 19.

През този сезон Везенков е със средно 19.4 точки, 10 борби и 1.2 асистенции на мач, като е с най-висок среден коефициент PIR – 25.6.

Друг българският национал Коди Милър-Макинтайър заслужи +22 за представянето си при победата на Цървена звезда с 90:75 срещу Реал Мадрид. Той записа 18 точки, осем борби и осем асистенции.