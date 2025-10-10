О лимпиакос помете новака Дубай с 86:67 в "Двореца на мира и приятелството" в двубой от третия кръг на Евролигата. Това беше и първа домакинска среща на шампиона на Гърция от началото на сезона в турнира, след като Александър Везенков стартираха с две поредни гостувания на испанска земя. Това е и втора победа за Олимпиакос от началото на сезона в надпреварата, а негов съперник бе един от дебютантите в престижната надпревара. Дубай вече е с едан победа и две поражения.

Българската звезда реализира 25 точки, добави 11 борби и 1 асистенция, водейки Олимпиакос към убедителна победа с 86:67 над новака в Евролигата – Дубай. По този начин Везенков влезе и в клуб "3000", като толкова са точките, които българинът е отбелязал с екипа на гръцкия тим.

