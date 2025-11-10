Н ай-добрата българска тенисистка Виктория Томова се придвижи с едно място напред в световната ранглиста на WТА и вече е на 134-а позиция с 557 точки. При останалите българки леко отстъпление записа само Изабелла Шиникова, която е загубила 8 точки от актива си. При двойките Юлия Стаматова загуби повече от 200 позиция в подреждането, след като загуби 15 точки в сравнение с миналата седмица.

В челната десетка няма сериозна размествания, като единствено Елена Рибакина от Казахстан влезе в световния Топ 5, след като спечели финалния турнир на WТА, който се проведе в Рияд. Водачка продължава да бъде Арина Сабаленка от Беларус, която загуби финала в Рияд пред полякинята Ига Швьонтек и американката Коко Гоф.

