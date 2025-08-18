В иктория Томова ще играе срещу испанка в първия кръг на квалификациите на US Open. Първата ракета на страната, която е поставената под номер 5 в схемата на пресявките, ще има за съперничка Ирене Бурийо.

28-годишната испанка е номер 212 в световната ранглиста на WTA. Томова има две победи от два мача срещу нея - в квалификациите на Уимбълдън 2021 година на трева с 6:2, 6:2 и на четвъртфиналите на турнир на клей в Сарагоса (Испания) 2023-а с 6:3, 6:4. Сега обаче двете за първи път ще се срещнат на твърди кортове.