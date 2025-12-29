Н ай-добрата българска тенисистка Виктория Томова запази 131-ото си място в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (УТА), като остава с 557 точки в актива си. Втората ракета на България в женския тенис Лия Каратанчева се изкачи с една позиция до 29-а с 225 точки.

В челото на класацията е Арина Сабаленка от Беларус, която има 10870 точки, пред Ига Швьонтек (Полша) с 8395 и Коко Гоф (САЩ) с 6763 точки.

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази 44-ата си позиция в световната ранглиста по тенис на АТП. 34-годишният Димитров, който ще започне сезона си в Бризбейн следващата седмица, е с актив от 1180 точки. Втори от българите е Димитър Кузманов с 204 точки. Пловдивчанинът заема 263-то място.

В топ 100 има минимални промени, като Карен Хачанов се изкачи с една позиция до 17-и, задминавайки Иржи Лехечка, Лучано Дардери прескочи Талон Грикспоор и вече е 25-и, а Хауме Мунар се изкачи с три позиции до 33-ата.

Начело в ранглистата остава испанецът Карлос Алкарас с 12 050 точки, като той ще посрещне и новата година като номер 1. Втори с 11 500 точки е италианецът Яник Синер, а на трето място с 5110 точки е германецът Александър Зверев.

