Р екордните над 400 участници ще стартират на 31 август (неделя) в 19-ото издание на скоростно изкачване на Витоша, където Национален събор ще отбележи 130 години туристическо движение в България.

Атлетите ще се опитат да преминат разстоянието от центъра на София до Черни връх за по-малко от топпостиженията (1:36.45 час при мъжете и 1:54.30 час при жените) по време на големия спортен празник, организиран по традиция от Столична община чрез Фондация "София – европейска столица на спорта", Български туристически съюз, Природен парк "Витоша“ и Сдружение "Маратон“.

Точно в 9:00 часа малко преди Моста на влюбените до НДК ще бъде даден старт на традиционното планинско бягане "Витоша Рън – от НДК до Черни връх". Същевременно към 2290-метровата кота над София ще потеглят два лъчеви похода - от Златните мостове (в 8:00 ч) и от хижа "Алеко" (в 9:00 ч), като във втория се очаква да се включи и президентът Румен Радев. Третият лъч от село Железница тръгва в 7.00 часа, като по този маршрут Алеко Константинов и доктор Тантилов за първи път изкачват Черни връх.

Тържествата по отбелязването на 130-ата годишнина на туристическото движение в България започват в събота от 16:30 часа с поднасяне цветя на морената пред Народния театър „Иван Вазов”, откъдето през 1895-а Щастливеца е повел 300 души към Черни връх. След това ще има шествие на туристическите дружества и поднасяне на цветя пред паметника на Алеко Константинов на бул. “Витоша” и тържествен концерт пред НДК от 19:00 часа.

Кулминацията ще бъде на следващия ден, в неделя, на върха, където ще се състои Национален туристически събор. В него ще участват представители на туристическите дружества, членове на БТС от цялата страна, както и държавни институции, за които развитието на туризма е приоритет. Там около 10:30 часа се очаква финалът на най-бързите в планинското бягане НДК - Черни връх. В 11:45 часа е награждаването на призьорите, след което в 12:00 часа ще бъдат поднесени цветя на барелефа на Алеко Константинов на морената на Черни връх. На витошкия исполин лично държавният глава Румен Радев, председателят на БТС Венцислав Венев, председателят на Фондация „София – европейска столица на спорта“ Димитър Шалъфов и останалите официални лица ще наградят покорителите на 10-те планински първенци в България и ще връчат грамоти на туристически дружества. За доброто настроение отново ще се погрижи прочутият народен певец и лауреат на международни награди Александър Александров–Алекс, в програмата са предвидени планинарски и народни песни и танци в изпълнение на хорове и ансамбли от цялата страна.

Трасето за „Витоша Рън” вече се подготвя за тези, които искат да го опитат предварително, то е предизвикателство както за любителите на бягането в планината, така и за професионалните планински бегачи. Контролното време от 5 часа позволява на спортисти и любители с различна подготовка да изпитат физическите си и морални сили.

Освен рекордьорката Милка Михайлова, многократна шампионка на България в маратона, на старт се очаква и националната рекордьорка по маратон Милица Мирчева, която притежава върховото постижение в класическото шосейно бягане с 2:29.23 часа от Копенхаген през 2022 г. Отскоро Мирчева е и спортен директор на Софийския маратон, в който преди три години е вицешампионка. Сред участниците ще бъдат първите двама победители в скоростното изкачване през 2007 година - Милка Михайлова и Бойко Златанов, който пък не е пропускал нито едно издание и сега в неделя ще пробяга дистанцията за 19-и пореден път.

Настоящият скоростен рекорд за изкачване на Витоша при мъжете от 1:36.45 час бе поставен през 2011 година от Шабан Мустафа, а топът при жените от 1:54.30 час е регистриран от Милка Михайлова също през 2011 година. Трасето ще бъде маркирано в събота и почистено след състезанието. Стартови номера и пакети ще могат да се получат вечерта преди състезанието, в събота от 19.00 до 20.00 ч. в Информационния център на "София – европейска столица на спорта“ на бул. „Михай Еминеску“ 5 (срещу Румънското посолство).

За седма поредна година най-бързите ще могат да се следят онлайн чрез GPS-система по пътя им към върха, която ще се активира в сайта https://marathon.bg/vitosha-run-2025/.

Там са публикувани карта на трасето, начините и сроковете за заявките, които могат да се направят и непосредствено преди старта. Всеки участник ще получи ваучер на стойност 25 лв. за Лефтеровата къща в Родопите с възможност да комбинира с бягане и колоездене високо в планината, а един от успешно завършилите ще спечели по жребий професионален спортен часовник. Наред с това, на всеки финиширал ще бъде връчен много красив паметен медал за спомен от участието.

Осигурено е извозване на багаж на участниците от старта до финала на Черни връх. След завършване на проявата за участниците е осигурен транспорт до София с автобус, който ще тръгне от паркинга пред хотел Морени след 14:00 ч. при запълване на местата срещу стартов номер, до надлеза на Околовръстното. Същият се връща на паркинга до хотел „Морени“ за втори курс до старта при НДК. Може също да се ползва редовен градски транспорт с автобуси 66 и 266.