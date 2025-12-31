Ч асове преди настъпването на Новата година Владимир Зографски си свърши добре работата на квалификацията в Гармиш-Партенкирхен, Германия. Влади зае 21-то място със скок от 127.5 м и 125.6 т. Така във второто основно състезание от Четирите шанци на 1 януари, четвъртък Зографски ще скача в дуел с Наоки Накамура, Япония, който в квалификацията бе 30-ти със 124 м и 117.9 т. Първи и Домен Превц, Словения със 139.5 м и 150.6 т.
Евроспорт 1 ще излъчи втория старт от шанците на 1 януари от 14.45 ч.
