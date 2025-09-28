Е ди Пенев спечели бронзов медал на финала на прескок при мъжете на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария).

35-годишният национал се нареди трети, след като получи оценка от 13.750 точки (14.000 за първи прескок и 13.500 за втори).

Шампион на прескок с резултат от 13.850 точки (14.300 и 13.400, плюс бонус от една десета) стана представителят на Кипър Неофитус Кирияку.

Това е второ отличие за България от надпреварата, след като в събота по-малкият братна Еди Пенев – 25-годишният Кевин Пенев взе сребро на финала на земя.

На прескок вчера двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева завърши пета на финала на коронния си уред. Тя беше наградена за второто си място в генералното класиране на прескок за сезона.

На Световната купа в Унгария участваха общо шестима български състезатели.