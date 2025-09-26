Д нес във Варна стартира Световната купа по батут. От 26 до 28 септември Дворецът на културата и спорта във Варна ще бъде домакин на едно от най-престижните спортни събития в страната.

В състезанието ще вземат участие над 150 гимнастици от 15 държави, които ще се борят за отличията.

България ще бъде представена от петима състезатели – Христина Пенева, Марияна Узинова, Мартин Димитров, Мариян Михалев и Калоян Петров.

„Очаквания имам към Христина Пенева, на която само две места не ѝ достигнаха, за да спечели квота за Игрите в Париж миналата година. Надявам се, че тя ще продължи да върви напред и ще попадне както сред първите 24, така и сред финалистите на тази Световна купа. Мариян Михалев също се надяваме да намери място в топ 24. Другите състезатели са много млади. На световното първенство в Памплона, както и тук в международния турнир, те ще се състезават във възрастовата група 17–21 години. Сега трупат опит. В следващия олимпийски цикъл ще разчитаме на тях за участие в Световните купи и, разбира се, в борбата за олимпийските квоти за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година“, коментира старши треньорът на националния отбор Станислав Стоянов.

Паралелно със Световната купа, в зала „Конгресна“ ще се проведе и международен турнир за младежките възрастови групи. Квалификациите ще бъдат в петък, 26 септември, от 12:15 до 16:45 ч., а в събота, 27 септември, ще се изиграят финалите в синхронните скокове – от 15:00 до 16:30 ч. В неделя, 28 септември, ще се проведат финалите в индивидуалната надпревара – от 12:30 до 15:00 ч.

Входът за зрителите в зала „Конгресна“ през всички състезателни дни ще бъде свободен.