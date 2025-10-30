Н астъпи исторически момент в НБА. Лос Анджелис Лейкърс бе продаден. Новината, която циркулираше в медиите още от лятото, беше потвърдена, след като отборите от лигата единодушно одобриха прехвърлянето на мажоритарния дял акции на Марк Уолтър, изпълнителен директор на TWG Global.
Семейство Бъс, което контролираше клуба от 1979 г., отстъпва мажоритарната си позиция в отбора, на който посвети десетилетия, печелейки 11 шампионски титли по време на своето управление: пет с Меджик Джонсън, три с дуото Шакил О'Нийл и Коби Брайънт, две с Коби и Пау Гасол, и най-скорошната с ЛеБрон Джеймс като основна фигура.
