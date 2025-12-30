Б ългарската звезда в сабята Йоанна Илиева сподели своите амбиции и пътя към световния елит в интервю за Нова ТВ.

Според спортистката най-големият успех в живота ѝ до момента e фактът, че се е научила никога да не се отказва. Тя си припомни трудностите в началото на своята кариера: „Когато бяхме малки всички се притесняваха от това да излязат на международната сцена срещу голяма държава. Мен това ме амбицираше да съм най-малката, да няма очаквания, да ме подценяват“.

Какво още сподели българката, вижте във видеото.

